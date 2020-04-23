نقيب الزراعيين: إنفاق مليارات على بحيرة المنزلة لسد احتياجات الشعب

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن بحيرة المنزلة تبلغ مساحتها 250 ألف فدان وتم إنفاق مليارات عليها وعمل حملات تجريف وتنظيف لها حتى تعود لإنتاج ثروة سمكية تكفي للشعب المصري وسد احتياجاتهم، بالإضافة لبحيرة مريوط التي تبلغ مساحتها 17 ألف فدان بتكلفة 250 مليون جنيه وجاري العمل فيها لتحسين والتجويد من حالة الأمن الغذائي.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يوجد رسالة للفلاحين بخصوص توريد القمح وأن مساحة القمح المزروعة هذا العام 3.4 مليون فدان بإنتاجية حوالي 9 ملايين طن ويدخل وزارة التموين حوالي 40% واحتفاظ الفلاحين بالنسبة الباقية، ووجه لهم الرئيس السيسي بأنهم يحاولوا الاحتفاظ بأقل كمية وتوريد الباقي لوزارة التموين لكي يوجد إتاحة وترشيد أكثر من خلال الصوامع التي تمتلكها الوزارة.

وتابع، أن التعدي على الأراضي الزراعية غير لائق لأن جودتها وخصوبتها عالية، مشيراً إلى أنه يوجد أيضاً رسالة للصيادين، في بورسعيد، الدقهلية، ودمياط بعدم عمل أحواض سمكية مرة أخري في بحيرة المنزلة وأنه تم افتتاح 5000 حوض في مزرعة سمكية في شرق قناة السويس وهي متاحة لهم للاستثمار فيها.

واستكمل، أنه تم إنفاق 600 مليار جنيه على سيناء وأدعو من لم يذهب إليها ولم يرَ الطرق، الأنفاق، المشروعات الزراعية، والتجمعات التنموية عليه أن يذهب لرؤيتهم ليكون لديه وعي بما تقوم به الحكومة المصرية لتنمية سيناء.

وأوضح، أن الرئيس السيسي وجه رسالة اليوم لرجال الأعمال والقطاع الخاص الإستثماري خاصة في مجال الزراعة والثروة السمكية والدولة المصرية قامت بعمل البنية الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، ويجب عليكم المشاركة والاستثمار فيها.