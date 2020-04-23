عماد الدين حسين: حديث الرئيس السيسي جاء مدعوما بالمعلومات والوثائق

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أرسل عددا من الرسائل خلال افتتاحه عددا من المشروعات الكبرى للرد على عددا ممن الأسئلة التي أثيرت خلال الفترة الماضية: "حديث الرئيس كان بالمعلومات والوثائق، ومن يعترض على تعمير سيناء يجب أن يأتى بأشياء مدروسه لطرحها".

وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المشروعات التي تم افتتاحها في الشيخ زويد وجنوب سيناء جائت من قبل الدولة تمهيدا لمشاركة المستثمرين فيها: "الأهم هي الاستثمارات التي توطن المواطنين، والصراع الحقيقي في سيناء هو استمرار التنمية"، موضحا أن كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية له أثر عظيم على تطوير سيناء وطمئنه رجال الأعمال: "الرئيس أفاض وشرح في الأمن القومي المصري، وسعى لمطئنة المستثمرين".

وأكد أن الدولة لا تعمل بمنطق المقاولة أو الاستثمار، حيث تعد العوائد الناجمة من المشروعات الكبرى لمصر والأمن القومي المصري ولتطويره، مشيرا إلى أن الترجمة العملية التي يجب أن يلبيها بعض المستثمرين هو البحث عن الاستثمارات الجديدة في سيناء لتطويرها وتنميتها مع الدولة: "المانشيت الرئيسي بكرة هيكون استثمارانا 600 مليار جنيه في سيناء وندعوا المستثمرين في الاستثمار في سيناء، والرسائل المتعلقة بتعمير سيناء وكونها مسأله أمن قومي منذ القدم وحتى تلك اللحظة".

وتابع: "بعد حرب 1973 اتعملت دراسات كتير جدا عن تطوير سيناء، ومشروعات الأنفاق تحت قناة السويس الأهم لتعمير سيناء، وده بيربط سيناء بباقي الدولة، واللي حصل بالأنفاق ليه مدلول للأمن القومي لا يقدر بمال، وهنقدر نزرع سيناء بالبشر والمشروعات، وده الاستثمار الحقيقي لسيناء، ويجب شرح كافة المشروعات التي أنجزتها الدولة عبر وسائل الإعلام بالتفصيل مثل الطرق والمصانع الجديدة وإيصالها للمواطن البسيط".