الإبراشي: الدولة المصرية تسير وفق رؤية قوية في مواجهة كورونا

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بسيناء اليوم الأربعاء.

ولفت الإبراشي خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إلى أن كافة المسئولين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أن الرسالة تؤكد على أن الدول التى تنجح في مواجهة فيروس كورونا المستجد، هي التي تستطيع أن تحافظ على استمرار عجلة الإنتاج واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في نفس الوقت.

وأوضح أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية قوية في مواجهة الجائحة، والخروج منها بشكل إيجابي دون أن تتأثر قطاعات الدولة، مشدداً على ضرورة محافظة الجمع على التوازن بين اتباع الإجراءات الوقائية واستمرار عجلة الإنتاج.

وتابع: "التباعد الاجتماعي هو طوق الإنقاذ من أزمة الفيروس القاتل".