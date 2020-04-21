وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعد لفظ خارج على الهواء

قطع الإعلامي وائل الإبراشي، البث المباشر عن المطرب أحمد عدوية، وفصل الصوت عنه، بعد تلفظه بلفظ خارج على الهواء، وذلك خلال برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على "التليفزيون المصري".

وظهر "عدوية"، وهو يُغني على الهواء، ضمن الفقرة الغنائية الذي خصصها البرنامج أمس للاحتفال بعيد شم النسيم، وخلال غنائه ودندنته مع الفنان وليد توفيق، الذي كان يُغني من منزله أيضا في تونس، في نفس الاحتفالية، انفعل عدوية فجأة مع إحدى المتواجدات بجانبه، وقال "يلا ، عدي بسرعة، يلعن (... ...)"، وتلفظ بلفظ خارج على الهواء.

واحتوى الإبراشي، الموقف وفصل الصوت عنه، موجها له الشكر على استضافته، وحذفت القناة هذا المقطع من يوتيوب والصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك، كما حُذف المقطع أيضا من الحلقة الكاملة التي نُشرت على يوتيوب.