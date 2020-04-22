شارك في تفجير كنائس.. الجيش الليبي يقبض على إرهابي مصري خطير

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، القبض على إرهابي مصري يدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي "محمد السنبختي" و"أبوخالد منير".

وذكر بيان الجيش الوطني الليبي أن الإرهابي المذكور تم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة "طرابلس" وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة "بنغازي".

وذكر الجيش الليبي أن الإرهابي المصري واحدا من أهم الإرهابيين الخطرين ويماثل الإرهابي هشام عشماوي في خطورته، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر.

وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن المذكور لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة قضايا إرهاب.

ولفت الجيش الوطني إلى أنه كان يتم رصده ومتابعته في منطقة غوط الشعال بالعاصمة منذ سبتمبر 2019.