الجيش الوطني الليبي يقضي على "تكتكه" الذراع اليمنى لعشماوي

أكد مصدر بالمكتب الإعلامي للناطق باسم الجيش الوطني الليبي مقتل الإرهابي المدعو "تكتكه" الذي يوصف بأنه الذراع اليمنى للإرهابي المصري هشام عشماوى.

وقال سامي المتريح مدير إدارة الإعلام الإلكتروني لجهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في ليبيا السابق، اليوم، إن أحد القتلى للمليشيات الإرهابية بمحور عين زارة هو الإرهابي "تكتكه" الذراع الأيمن للإرهابي المصري هشام عشماوي.

وأضاف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن هذا الشخص شارك بعدة عمليات إرهابية في بنغازي ودرنه ويعرف بين الإرهابيين على أنه خبير تفخيخ ومتفجرات ورفيق الإرهابي هشام عشماوي المكنى أبوعمر المهاجر الذي تم القبض عليه في وقت سابق وتسليمه لسلطات المصرية التي بدورها أعدمته.

وقال "المتريح" إنه إبان حرب درنة تم رصد المدعو "تكتكه" رفقة الإرهابي عشماوي وهم يقومون بتجهيز مفخخات وانتحاريين في شوارع وأزقة درنة.

وأضاف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن "تكتكه" شارك في عمليات إرهابية عدة في بنغازي ودرنة ويعرف بين الإرهابيين على أنه خبير تفخيخ ومتفجرات ورفيق الإرهابي هشام عشماوي، المكنى "أبوعمر المهاجر" الذي جرى القبض عليه في وقت سابق وتسليمه للسلطات المصرية، ونفذ بحقه حكم الإعدام شنقا.

وقال "المتريح"، إنه إبان حرب درنة جرى رصد "تكتكه" رفقة الإرهابي عشماوي، وهما يجهزان مفخخات وانتحاريين في شوارع وأزقة درنة.