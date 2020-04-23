التموين: "القابضة للصناعات الغذائية" طرحت كوبونات سلع بمنافذها

علق أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، على استجابة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لاقتراح الدكتور هشام المناوي منذ أسبوع خلال استضافته في برنامج "على مسؤوليتي" وهو طرح وزارة التموين للكوبونات على المواطنين لشرائها وهم القادرون لتوزيعها على غير القادرين وبالفعل استجاب وزير التموين في اليوم التالي ووجه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة هذه الفكرة ووضعها موضع التنفيذ، وبالفعل عملت الشركة عليها.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم طرح اليوم هذه الكوبونات في كافة منافذ السلع الغذائية والمجمعات الإستهلاكية، لافتاً إلى أنه يوجد حوالي 68 فرع على مستوي الجمهورية يباع فيهم كوبونات المشتريات لفئات مختلفة.

وتابع، أن الكوبون عبارة عن بون مشتريات سلعية بقيمة 3 فئات الفئة الأولى بقيمة 20 جنيه، والثانية بقيمة 50 جنيه، والثالثة بقيمة 100 جنيه وأي مواطن لديه القدرة المالية على شراء هذه الكوبونات يمكنه الذهاب للمواقع التي تم الإعلان عنها اليوم 68 موقع على مستوى الجمهورية لشرائها ويمكن أن يشتري أكثر من دفتر والدفتر الواحد به 20 بون بقيمة مالية مختلفة ويتم توزيعها على المواطنين غير القادرين.

واستكمل، أن المواطن سيأخذ هذا الكوبون ويذهب به إلى أي مجمع إستهلاكي والذي يبلغ عددهم 1300 مجمع إستهلاكي وشراء كافة السلع الغذائية التي يحتاجها من داخل المجمع بتخفيضات أقل من الأسواق في حدود من 20 إلى 25٪، وإعتبارا من اليوم شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة لصرف هذه الكوبونات للمواطنين.

وأكد، أن هذا الكوبون لا يمكن إستبداله بنقود أو إستخدامه أكثر من مرة، وهو مصنوع بطريقة لا تقبل أي تحايل منعا لأي تلاعب، وأن الوزارة أعلنت عن 5 أرقام تليفونات لشركات الجملة والمجمعات الإستهلاكية يمكن لأي مواطن الأستفسار عن أقرب موقع لشراء هذه الكوبونات.