بعد طرح وزارة التموين للمطهر.. خريطة المجمعات الاستهلاكية في المحافظات

منذ اللحظة الأولى، بعد ظهور الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، اتخذت الحكومة الكثير من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، وبعد إثبات فعالية المطهر الكحولي في القضاء على الفيروس، وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين بضرورة استعماله باستمرار، لتجنب الإصابة.

واستكمالا لخطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من المطهرات "كولونيا 555"، إحدى منتجات شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة للوزارة، بالمجمعات الاستهلاكية، حجم 250 ملي بسعر 36 جنيها.

وتجري وزارة التموين في الوقت الحالي، مباحثات ومناقشات لطرح الكحول الإيثيلي 70% بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة التموين المختلفة.

ويمكن الحصول على مطهر 555 في الوقت الحالي، من المنافذ المختلفة للمجمعات الاستهلاكية، في مختلف محافظات الجمهورية.

ولمعرفة أقرب مجمع استهلاكي لك، يمكن الاطلاع على خريطة المجمعات الاستهلاكية، من خلال موقع مشروعات مصر التابع لمجلس الوزراء، من هنا.