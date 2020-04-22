  كبير الأطباء في بريطانيا: إجراءات التباعد ستستمر حتى نهاية العام

توقع كبير الأطباء في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي لمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة المتحدة وذلك حتى التوصل إلى لقاح أو علاج مؤثر.

وقال ويتي - في لقاء صحفي اليوم في مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت نقلته صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية - "من غير المتوقع أن يشهد العام القادم وجود علاج لمرض فيروس كورونا أو (كوفيد-19) أو لقاح لهذا المرض"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار كبير الأطباء، إلى أن علاج أو لقاح ضد المرض يمكن التوصل إليهما أو أحدهما قبل هذا الوقت إلا أن خروج أي منهما للاستخدام العلاجي يعد أمر آخر.

وقال ويتي: "على المدى البعيد، سيكون التخلص من هذا المرض بشكل مثالي نتيجة طريقة من اثنتين. إما التوصل إلى لقاح ويمكن أن يحدث هذا من خلال العمل في أكثر من طريق أو العلاج المؤثر بشكل كبير يوقف موت الأشخاص بسبب هذا المرض حتى لو أنهم أصيبوا به".

وأضاف المسؤول البريطاني:"حتى نستطيع التوصل إلى واحد من هذين واحتمال التوصل إلى أي من هذين خلال العام القادم احتمال ضعيف وأعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين في هذا الأمر".

وأوضح ويتي: "علينا اللجوء إلى الاعتماد على الوسائل الاجتماعية الأخرى والتي تعد بعيدة تماما عن التباعد الاجتماعي".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، تسجيل 759 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليترفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 17 ألفا و268 شخصا.