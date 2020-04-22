الإبراشي: كورونا لم يؤثر على مصر

اعتبر الإعلامي وائل الإبراشي، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لم تؤثر سلباً على البلاد، موضحاً أنه في الوقت الذي تنشغل كافة دول العالم بمواجهة كورونا والتفكير في وجود آليات لعودة عجلة الإنتاج، تجد مصر واقفة وبقوة وعزيمة تتحدى الأزمة وتواصل البناء في الوقت الذي تحارب فيه الجائحة.

وقال الإبراشي خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إن كافة المسئولين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية: "مصر لم تهتز وستظل تبنى حتى خلال المصاعب والأزمات".

وأضاف أن التنمية في سيناء هي الحل، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية الآن في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات الأمنية الإرهاب على أرض الفيروز، مشدداً على أن الأمن القومي المصري هو رأس مال الشعب الأكبر.

وأشاد الإبراشي بتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بسيناء مع مقالة جريدة المصري اليوم بهدوء وموضوعية شديدة، وقال علينا أن لا نخون أحدا.