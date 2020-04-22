ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في البرتغال إلى 21 ألفا و982

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية تسجيل 603 إصابات و23 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 21 ألفا و982 شخصًا، فيما وصل العدد الإجمالي للمتوفين جراء المرض في البلاد إلى 785 شخصًا.

وأشارت الصحة البرتغالية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى ألف و143 شخصًا، بعد تسجيل 226 حالة شفاء جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتعود معظم حالات الوفاة والإصابات بكورونا المستجد في البلاد إلى المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 13 ألفا و150مصابًا و454 متوفيًا.

وكانت السلطات البرتغالية قررت في وقت سابق، تمديد نظام حالة الطوارئ في البلاد على خلفية جائحة كورونا المستجد حتى 2 مايو المقبل.