نوال الزغبي: انا الآن مطلقة رسميا.. ولجأت للفاتيكان للحصول على الطلاق

قالت المطربة نوال الزعبى، إن المرأة كائن حساس وحنون وعاطفى، وحال تعرضها للعنف تتصدى بقوة أن كانت شخصيتها قوية، معربة عن أنها ضد العنف الأسرى على الإطلاق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل، وأنا فضلت فى الخلاف الأسرى لمدة 12 عاما حتى تمكنت من الانفصال.. أنا الآن امرأة مطلقة رسمية".

وأوضحت الزغبي أنها فى بداية الأمر أثرت المشاكل الأسرية عليها ولكنها تمكنت من التغلب عليها والاستمرار فى حياتها الفنية، مشيرة إلى أنها لجأت للفاتيكان من أجل الحصول على الطلاق من زوجها.

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن تفكيرها فى الزواج مرة أخرى، قالت نوال الزغبى: "اللي يتجوز أول مرة لا يفكر بها مرة أخرى.. معى الآن ابنان فى سن الـ18 عاما، لو أنا بحكي مع رجل فى الشغل يغيرون علي".