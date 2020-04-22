مفتي الجمهورية: لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون وإمام الحرم المكي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إنه لا بد من اتباع تعليمات الدولة للوقاية من فيروس كورونا، "نحن في ظرف استثنائي ويجب تطبيق قرارات الدولة التي اتخذتها بهدف حمايتنا".

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون أو خلف إمام الحرم المكي، "بيننا وبينهم مسافات شاسعة والله أعطانا الفسحة للصلاة جماعة في المنازل، ونحن نصلي في بيوتنا فرادى أو مع أولادنا وأسرتنا".

وتابع علام أنه خلال شهر رمضان يجب أن نتباعد خلال الإفطار يجب التباعد لحماية أنفسنا وكل ما تقوله المؤسسات المعنية لا بد أن يحترم لأنه حماية للإنسان".

وشدد علام على أن الالتزام بقرارت الدولة أمر شرعي والالتزام في المنازل له ثواب، مشيرا إلى إلغاء الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان هذا العام "واكتفينا بالبيان.. والالتزام واجب في كل حال".