السعودية تفوز بعضوية لجنتي التكنولوجيا ومكافحة الجريمة بالأمم المتحدة

نجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على مقعد في لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية (CSTD) للفترة من عام 2021 - 2024 وفي لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (CCPC) للفترة من عام 2021 - 2023 وذلك في الانتخابات التي جرت عن بُعد أمس الثلاثاء، في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي فوز المملكة بعضوية تلك اللجان بتأييد جميع أعضاء الأمم المتحدة تأكيداً على المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، واستمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، لتؤكد مجددًا على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونتيجة لجهود وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء.

وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بهذه المناسبة، عن سعادته بهذا النجاح، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات تؤكد على علاقاتها المتميزة بالمجتمع الدولي، وشراكتها المثمرة مع الأمم المتحدة وجميع هيئاتها ومنظماتها ولجانها المتخصصة، ودورها الفاعل في القرارات المهمة التي تتخذها، لاسيما وأنها تهدف إلى خدمة البشرية وإرساء العدل والسلام، وتحقيق التنمية بجميع صورها وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.