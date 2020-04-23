نوال الزغبي تنفي ارتباطها بوائل كفوري: صحاب لكن بنتغزل في بعض

قالت الفنانة نوال الزعبي، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالمطرب وائل كفوري، تصل إلى حد التغزل بها، وهي أيضا تتغزل به.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "لا يوجد شيء بينى وبين وائل كفوري، أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيا لكن في إطار الصداقة".

وتابعت أنها لا تفكر في الارتباط خلال المرحلة الراهنة، ولكن في حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد. وعن الأغاني الخارجة أوضحت: "الوطن العربي ذوقه راقي في الفن وسماع الأغاني والموسيقى"، مشيرة إلى أنها مع الفن الراقي المهذب وضد الأعمال البذيئة.

وعن تفشي جائحة كورونا، وتغير السلوك البشري، قالت الزغبي: "أول شهر طلعت أفضل ما فينا ولكن الثاني طلعت أقبح ما فينا".