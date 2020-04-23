"الأرصاد" عن أول يوم رمضان: حار.. لكن لا تخففوا الملابس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا، إن درجات الحرارة المتوقعة ليومي الخميس والجمعة، سترتفع بشكل ملحوظ، ولكن سرعان ما ستنخفض يوم السبت 11 درجة عن اليوم الذي قبله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "أنصح المصريين بعدم ترك الملابس الشتوية، كون ليل يوم السبت سيكون شديد البرودة".

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا، أن القاهرة ستشهد غدا الخميس ارتفاعا في درجة الحرارة تصل لـ30 درجة مئوية و36 درجة يوم الجمعة، ومن ثم تتراجع 11 درجة يوم السبت وتكون 25 درجة، مشيرا: "أول يوم رمضان فقط هو الذي سيكون حارا، متخففش الآن يوم السبت ليلاً سيكون شديد البرودة".