الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: لسّه في تقلبات جوية لحد أول مايو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّنا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ وصلت درجة الحرارة في القاهرة إلى 32 درجة، ومن المتوقع أن تتراوح بين 35 و36 درجة يوم الجمعة المقبل الذي يوافق فلكيًا أول أيام رمضان.

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أنّ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل لحد العاصفة أحيانًا، مستمر على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، لتصل إلى أكثر من 45 كم في الساعة بالقاهرة.

وتابع مدير مركز التبنؤات، أنّه سيكون هناك انخفاضًا تدريجيًا بدرجات الحرارة يومي السبت والأحد ابتداءً من مغرب يوم الجمعة، لتنخفض درجات الحرارة بمعدل 10 درجات لتتراوح بين 25 و26 درجة، لذا نصح المواطنين بتوخي الحذر في تخفيف الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد خاصة مع التقلبات الجوية التي نشهدها خلال فصل الربيع.

منتصف الربيع يسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام

وأكد شاهين أنّ فصل الربيع ينتصف مع أول مايو المقبل، إذ يسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام خلال الفترة من 1 مايو حتى 20 يونيو.

ونصح شاهين، المواطنين بتأخير موعد السحور قدر الإمكان لقرب الفجر، والحرص على تناول الأطعمة التي تقلل من الإحساس بالعطش مثل الزبادي والخيار والخس، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، وغلق النوافذ والأبواب بإحكام وعدم خروج أصحاب مرضى الصدر والحساسية بسبب النشاط المثير للأتربة، وشدد على متابعة النشرات الجوية وبيانات الطقس باستمرار.