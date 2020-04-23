عفاف راضي: أرفع شعار "وحدي قاعدة في البيت" خلال تفشي كورونا

قالت الفنانة عفاف راضي، إنها ترفع شعار "وحدي قاعدة في البيت"، خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتلتزم بتعليمات الحجر المنزلي منذ بداية الأزمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "أنا مش بخرج إلا للشديد القوي وشعاري في ظل كورونا وحدي قاعدة في البيت".

وتابعت أن أغنيتها الشهيرة "وحدي قاعدة في البيت"، رفضتها في بداية الأمر عندما عرضها عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ولكنه في نهاية الأمر اقتنعت وحققت الأغنية نجاح كبير "بليغ حمدي كان يستطيع عمل أغنية كل يوم، وهو أستاذ في الأغاني الرومانسية والشعبية".

وأشارت إلى أن فترة العزل المنزلي فرصة سانحة للمصريين لكي يتقربوا أكثر إلى عائلاتهم أكثر "قعدة البيت جميلة جدا وأنا من عشاق الجلوس في البيت".

وخصت الفنانة عفاف راضي التليفزيون المصري، بمجموعة من الأدعية الدينية، والتي ستذاع تباعا خلال الشهر الكريم، معربة عن سعادتها تجاه التطوير الذي تم في التليفزيون المصري، وعادة شاشة ماسبيرو كما كانت في السابق.