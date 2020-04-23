مدير "النجيلة" يكشف تفاصيل تلقي مرضى فيروس كورونا العلاج داخل المستشفى

كشف الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحي في مرسى مطروح، طرق علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمستشفى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مؤكدًا أن مستشفى النجيلة يشهد خروج حالات شفاء من فيروس كورونا بشكل يومي.

وأضاف "علي"، أنه يتم علاج المصابين بالفيروس داخل المستشفى طبقًا لبروتوكول علاج حددته وزارة الصحة والسكان، وهذا البروتوكول موحدًا على مستوى كل مستشفيات العزل داخل الجمهورية، موضحًا أنه بالرغم من أن برتوكول العلاج موحد إلى أنه العلاج يختلف من مريض لآخر ويتوقف على العمر والمناعة، فضلًا عن الإصابة بأمراض مزمنة أم لا.

وأوضح مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحي في مرسى مطروح، أن هناك مريضًا يستمر لمدة أسبوع ويتم شفاؤه وهناك مريض آخر قد يتم شفاؤه بعد شهر، فالاستجابة قد تكون مختلفة للعلاج، مؤكدًا أن أقصى مدة قضاها مريض قبل تماثل الشفاء بلغت شهرًا وأسبوع، كما أن المصابين بالمستشفى صحتهم جيدة.

وأكد علي، أن المستشفى يجري تحاليل بشكل دوري وأشعة على الصدر والرئة كل 3 أو 4 أيام، للاطمئنان على المرضى وحجم الالتهاب الرئوي، كما أوضح أن تغير نتيجة التحاليل لفيروس كورونا إلى سلبية مرتين لا تدل بالضرورة على الشفاء بشكل تام والخروج من المستشفى، هي فقط تدل على تعافيه من الفيروس، وقد يظل الفرد داخل المستشفى لاستكمال العلاج إذا تبقى جزءا من الالتهاب الرئوي لم يتم شفاؤه.