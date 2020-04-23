محسن عادل: "العالم بقاله 4 أشهر معملش إنجازات.. ومصر وحدها القادرة"

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الوضع الحالي داخل الاقتصاد العالمي لم يكن ليسمح بوجود استراتيجيات جديدة بالتعمير والبناء، بينما تقوم مصر بالبناء ومحاربة فيروس كورونا في آن واحد: "بقالنا 4 أشهر مشوفناش افتتاح لمشروعات حول العالم، مصر الوحيدة اللي قدرت تعمل ده".

وأضاف "عادل" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك العديد من المشروعات العملاقة والكبرى التي تقوم بها مصر وتواجه انتشار الوباء بين المواطنين، موضحا أن هناك الكثير من المشروعات الضخمة بسيناء منها محور قناة السويس ومناجم تخص الفحم وصناعات التنقيب، بخلاف التوطين الزراعي والسكني الهائل والذي من الممكن زيادته في سيناء: "المحطة اللي اتفتحت في سيناء من أكبر محطات التحلية في الشرق الأوسط، وكانت المفروض تخلص في 26 شهر خلصت في 10 شهور".

وأكد أن الرئيس السيسي يعمل على ترسيخ مواجهة مصر لفيروس الكورونا واستكمال البناء والتعمير، ومن لم يقوم باستغلال تلك المشروعات خلال الفترة الراهنة لن يتسطيع العثور عليها فيما بعد: "القيادة السياسية لسه مستمره وعندها كتير، وأحواض الاستزراع السمكي وشبكة الطرق بقت رابطة سيناء بباقي مصر"، مشيرا إلى أن مصر بها فرص استثمارية واعده ويجب استغلال البنية التحتية التي أقامتها الدولة لتنمية مثل تلك المشروعات.