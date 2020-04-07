محسن عادل: خريطة الاقتصاد وتكوين القوى العالمية ستتغير بعد كورونا

قال الدكتور محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن فيروس كورونا كشف عن غياب التنسيق بين دول العالم، وكانت كل دولة تبحث بشكل فردي الخروج من هذه الأزمة، والدعم الطبي الذي قدمته مصر لإيطاليا وغيرها من الدولة كانت مجرد رسالة، ونحاول إعادة تنظيم وخلق روابط مع دولة العالم للتكامل مع هذه الازمة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن مصر مؤمنة أن خريطة الاقتصاد العالمي وتكوين القوى العالمية سيختلف تماما بعد فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يحتاج صياغة أدوار عدد كبير من الدول المحورية مثل مصر.

وأشار عادل إلى أنه يتصور بأن تحرك مصر لمساعدة بعض الدول مثل إيطاليا والصين ودول أفريقيا، جاء بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حاليا بعد الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى الاستقرار السياسي التي تتمتع بها مصر.