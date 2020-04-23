رئيس اتحاد بنوك مصر: زيادة حدود السحب النقدي للأفراد خلال شهر رمضان

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنوك تتخذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة المواطنين والموظفين للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أننا نقوم بالنزول بالسيارات التابعة لنا في الأماكن المحظورة مع فريق كامل من الأمن الذين يتخذون جميع طرق الوقاية.

وعلق الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، على قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب النقدي للأفراد خلال شهر رمضان بأنه تم اتخاذ القرار منذ شهر تقريباً، مشيراً إلى أنه قبل انتشار فيروس كورونا ونحاول تشجيع المدفوعات الإلكترونية وتحويل الدولة من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي لأن هذا التطور يحدث في العالم كله.

وأضاف، أن البنوك أصبح يتوافر لديها كافة الخدمات الإلكترونية من Atm، وموبايل بنك، وأنه يمكنك عمل تحويلاتك من بنك مصر أثناء وجودك في منزلك بدون الذهاب للصرح، ولكن هذا سيأخذ وقتا لأن ثقافة الشعب غير معتادة على ذلك والتقليل من استخدام الكاش.

وتابع، أن اتخاذ البنك هذا القرار كان محاولة منه لتخفيف الضغط على تداول المواطنين للكاش لأنه من الممكن أن يكون مصدر عدوى، فكان حد السحب يبدأ من 5 آلاف بالنسبة لماكينات Atm، و10 آلاف جنيه للسحب النقدي للأفراد، وبالنسبة للفروع من 10 إلى 50 ألف جنيه.

واستكمل، أنه تم التواصل مع البنك المركزي لاتحاد بنوك مصر والمحافظ وتم اتخاذ القرار بزيادة حدود السحب النقدي خلال شهر رمضان.