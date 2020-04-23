رئيس اتحاد بنوك مصر: شهادات الـ15% حققت 30 مليار جنيه خلال شهر

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه خلال الشهر الذي تم فيه تغيير حد السحب وعند طرح شهادة 15% من قبل البنك الأهلي وبنك مصر بأكثر من طريقة كلها عن طريق الإيميل، موبايل بنك، إنترنت بنك، أو الواتس آب وفتح الحساب عن طريق البنك الآخر.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أننا حققنا من شهادات الـ15% منذ بدايتها حتى الآن لـ30 مليار جنيه وذلك في خلال شهر واحد فقط، وأن 98% منها إلكترونية.

وتابع، أن البنوك الأخرى لا يوجد فيها هذه الشهادات، وفي حالة وجود عميل في بنك آخر تم عمل حساب للبنوك إذا أرادوا التحويل تم عمل حساب للبنوك وإعطائهم رقم حساب وإرسال اسم العميل والمبلغ والرقم القومي ورقم الهاتف وتم إبلاغه بفتح حسابه ويكمل إجراءاته بعد ذلك في أي وقت.

واستكمل، أن هناك اهتماما بالمدفوعات حتى قبل انتشار فيروس كورونا.