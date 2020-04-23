أنور إسماعيل.. أشهر تاجر مخدرات في السينما ورحيل في ظروف غامضة

تميز بتقديم أدوار "المعلم" وابن البلد، مرة تجده رجل خيّر، وأخرى شريرًا شرسًا، وفي كل الأحوال يكسب المشاهدين لصالحه، وبالرغم من عدم حصوله على البطولة المطلقة في حياته، ولم يحتل اسمه أفيشات الأفلام، إلا أنه كان ممثلًا من نوع خاص، وتظل مشاهده عالقة في أذهان المتفرجين.

الفنان أنور إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 23 أبريل من عام 1989، في ظروف غامضة، بعد أن وجدت جثته بمنزله، وأصبح هذا الحادث المؤلم حديث المدينة وقتها، ولكن لم يتعرف على أسباب وفاته وتناثر حينها أقاويل مختلفة منه جرعة زائدة من المخدرات، وقيدت القضية ضد مجهول.

ولد الفنان أنور إسماعيل، لأسرة فنية، شقيقيه الموسيقار علي إسماعيل، والفنان جمال إسماعيل، وقدم ما يقرب من 150 عملت فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

درس أنور إسماعيل، بكلية التجارة، وبمعهد التمثيل، وعمل في بدايته مدرسًا للمسرح بوزارة التربية والتعليم، حتى انتقل للعمل بالمسرح القومي، لتنطلق موهبته في التمثيل.

"عبده القماش"، من أشهر أدوار الفنان أنور إسماعيل، التي جسدها في فيلم "النمر والأنثى"، وقيامه بدور أكبر تاجر المخدرات، الذي يدخل في صراع مع الضابط وحيد "عادل إمام".

"المعلم زينهم"، أشهر معلمي المدبح، وهو الدور الذي لعبه أنور إسماعيل، وقيامه بالزواج من أفكار "نادية الجندي"، ويتم قتله غدرا.

ومن أشهر أعمال أنور إسماعيل أيضًا، أفلام "الإرهاب، عاد لينتقم، آه يابلد آه".

ومن أشهر أدواره في التليفزيون، قيامه بدور "السنباطي" الذي يساعد العمدة صقر "محمود مرسي" في أعمال الشر، من خلال أحداث مسلسل "عصفور النار"، إخراج محمد فاضل.

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها أنور إسماعيل، "الطبري، الأيام، القضاء في الإسلام، رفاعة الطهطاوي، ألف ليلة وليلة، الكعبة المشرفة، لا يا ابنتي العزيزة، المشربية".