معتز عبدالفتاح: مصر نجحت رغم وجود معوقات.. وانتصرت في معركة النماء

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر نجحت رغم وجود معوقات كثيرة أمامها وتصدت بقوة لكل مشكلاتها حتى تجاوزتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد على شاشة "الحياة": "الشطارة مش إنك تنجح والأمور ميسرة لنجاحك لكن الشطارة إن يكون فيه معوقات كتيرة ومع ذلك تنجح، والرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول خلونا نستبشر خير، بما هو قادم وإننا مش واقفين وبنحقق معدلات نمو عالية".

وتابع: "تقرير صندوق النقد بيقول إن كل دول المنطقة هتواجه عجز في معدلات النمو، وهيكون بالسالب إلا مصر، ودا طبعا معناه إنها ثقة دولية كبيرة جدا في اللي عملناه".

وأوضح: "الرسالة في النهاية إننا مجتمع ودولة قوية، قادرة تواجه التحدي بل بالعكس وسط هذا التحدي بتتحول من خانة المدافع عن نفسه إلى خانة المهاجم لأمراضه ومشاكله، سواء بطالة أو فقر أو عدم ربط بين سيناء والوادي وتحقق إنجازات حتى في أحلك الظروف، ومؤشر كبير على إن الدولة المصرية تثبت أركانها، وبقول مبروك بقى عندنا دولة قادرة على مواجهة التحديات وتنتصر في معركتي البقاء والنماء".