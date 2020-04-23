بسمة وهبة: الرئيس السيسي عرفنا يعني إيه دولة قوية ومنشغلة بمستقبلها

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تصريحات الرئيس السيسى، وافتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى أمس، شرق قناة السويس، وأبرزها نفق الشهيد أحمد حمدى 2، مؤكدة أن الرئيس السيسى يتابع كل التفاصيل وتحدث فى كثير من القضايا.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هي دي مصر، وهو ده رئيسها وهنبني مهما كانت الظروف".

وواصلت: "مصر مكملة فى طريقها وتبني رغم الظروف والدوشة، والرئيس عرفنا اليوم يعني إيه دولة قوية ومستقرة، ومنشغلة بمستقبلها.. المشروعات التى افتتحها الرئيس تجعلنا نشعر بالفخر".