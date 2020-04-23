أحمد السقا يكشف كواليس برنامجه الجديد: لعب بيروح للخير

كشف الفنان أحمد السقا عن كواليس برنامجه الجديد "اغلب السقا" والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني عبر فضائية "mbc مصر".

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن الجزء الذي يخصه في البرنامج أنه طفل كبير ويحب اللعب، نافيًا أن يكون برنامجه لعب فقط: "مش لعب بمعنى كلمة لعب والموضوع منافسة في ألعاب ذهنية وألعاب ليها علاقة بالذاكرة وألعاب ليها علاقة باللياقة البدنية وألعاب ليها علاقة بالسرعة وألعاب ليها علاقة بالثقافة والمعلومات العامة"، مشيرًا إلى أن المشاهدين سيستفيدون من مشاهدة البرنامج.

وكشف السقا عن اللمسات الجديدة التي وضعوها على البرنامج حيث سيذهب الفائز من البرنامج لعمل الخير "بالبلدي مش دلع واللي هيكسب بعد ما نسليكوا هيروح للمؤسسات الخيرية".