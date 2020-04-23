برئاسة مدبولي.. الحكومة تعتمد إجراءات مجابهة كورونا في رمضان اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

واعتادت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن تعقد اجتماعاتها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع لعدداً من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومن بينها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، بعدما تمت مناقشتها مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أمس، ليتم إعلانها عقب العرض على "المجلس" والاستقرار عليها.

يذكر أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء من قبل تنتهى اليوم الخميس الموافق 23 أبريل.

ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات تفرض التباعد الاجتماعي، ومنع الاختلاط خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعول على "رمضان" لخفض الإصابات من فيروس كورونا المستجد، حسبما صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة إعلامية سابقة له.

يذكر أن هناك 10 وزراء شاركوا في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أمس، وهم وزراء كلاً من الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

وأكد "مدبولي" خلال الاجتماع، أننا في هذه المرحلة يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.