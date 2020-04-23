سعر الدولار اليوم الخميس 23-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.