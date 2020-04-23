بـ3 فئات.. شروط صرف كوبونات السلع الغذائية من منافذ التموين

مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، يستعد الكثير من محبي مساعدة غير القادرين لإعداد موائد الطعام للفقراء والمحتاجين، لكن جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتجعل الحكومة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمنع الموائد، لتعوض عن ذلك وزارة التموين بإصدارها لكوبونات سلع غذائية بمنافذها بفئات 20 و50 و100 جنيها، لتتيح المواطنين القادرين شراءها وتقديمها لغير القادرين، في إطار التكافل والتضامن بين المواطنين.

وتستعرض "الوطن" شروط استخدام كوبونات السلع الغذائية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

- لا يمكن استبدال كوبون السلع الغذائية بالمال من منافذ وزارة التموين.

- يستخدم الكوبون لمرة واحده فقط، ولا يمكن إعادة استخدامه.

- تصرف الكوبونات من المنافذ التي حددتها وزارة التموين والتي تتمثل في "الشركة العامة لتجارة الجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية".

- حال الرغبة في التقدم بالشكوى يرجى الاتصال على الرقم الخاص بكل شركة في مواعيد العمل الرسمية كالتالي:

- الشركة العامة لتحارة الجملة: 01007433113.

- الشركة المصرية لتجارة الجملة: 01144453221.

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: 01202041940.

- شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية 01225205217.

- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01005666185.