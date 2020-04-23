مدبولي يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: سيسجل التاريخ مواجهتكم للإرهاب

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، تقدم مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وعظيم الاحترام والتقدير للرئيس السيسي، مُعربا عن أن هذه المناسبة العظيمة تجعلنا نذكر بكل فخر واعتزاز أبناء مصر البواسل الذين قدموا كل غالٍ ونفيس؛ من أجل استرداد كل حبة رمل في سيناء الحبيبة.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: "إن رجال القوات المسلحة لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن؛ ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته".

وأكد أن التاريخ سيُسجل وقوف الرئيس السيسي بكل قوة وصلابة في وجه الإرهاب نيابة عن العالم؛ داعياً له بدوام التوفيق والسداد، ودوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، ولشعبها العظيم.