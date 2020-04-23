بطل بالجيش الأبيض في عزل أبو خليفة يرفض ترك عمله رغم "تجبير" يده

الشاب العشريني، أحمد عبيد، من بين العشرات من الشباب الذين يعملون بمستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية سواء فى التمريض أو الأعمال المعاونة، وضرب "عبيد" مثلا فى البطولة وسط زملائة من طاقم التمريض والأطباء الذين يضحون بأرواحهم من أجل شفاء المرضى داخل مستشفى العزل، وفى ظروف استثنائية صعبة تمر بها البلاد.

أصيب عبيد فى يده نتيجة عمله داخل المستشفى وتم عمل اللازم، ووضع كف يده بالكامل في "جبيرة"، ولكنه رغم هذا لم يفكر في إجازة مرضية بالرغم من أن هذا حقه كموظف فى الدولة، وتحسب له إصابة عمل، وظل يعمل حتى الآن ولمدة 45 يوما متواصلة داخل المستشفى.

وقال عبيد :"إن واجبى يحتم على أن استمر فى العمل لحاجة العمل لمجهودي ولكونه واجب وطني، نحن لا نعمل كموظفين، ولكننا جنود داخل كتيبة الجيش الأبيض بمستشفى العزل وفي ظروف استثنائية صعبة تمر بها البلاد، وسوف استمر فى عملي، خاصة أن إصابتي خفيفة تمكنني من أداء عملى بشكل جيد".

وكان العاملين بمستشفى العزل بالإسماعيلية من أطباء وتمريض قد علقوا زينة رمضان على واجهة المستشفى ابتهاجا بقدوم شهر رمضان، كما ينظمون حفلات سمر داخل المستشفى، وفي الطرقات لرفع معنويات المرضى، ومواجهة حالة الخوف والقلق من وباء كورونا.

وقام الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بعمل زيارة للمستشفى للقاء الأطباء والتمريض والوقوف على احتياجات المستشفى، مؤكدا دعم وزارة الصحة للمستشفى وللأطباء والتمريض والعاملين لدورهم المتميز فى العناية بالمرضى وحسن تعاملهم مع النزلاء من بداية الفحص وحتى تمام الشفاء، منوها أن المستشفى حققت نسبة عالية فى شفاء المصابين بفيروس كورونا

وسجلت مستشفى ابو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية حتى اليوم خروج 119 حالة، منهم 83 حالة تم تعافيهم بشكل نهائي، و36 حالة تم إحالتهم للعزل المتوسط ببيوت الشباب، خرج منهم 30 حالة وتم توزيعهم على محافظاتهم، وبقى 6 حالات على استعداد للخروج فى أقرب وقت.