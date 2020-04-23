وكيل أول "رياضة القليوبية" يتفقد أول كابينة تعقيم في قرية صنافير

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ظهر أمس، أول كابينة تعقيم في قرية صنافير بأقل الإمكانيات، جرى تنفيذها من قبل مجموعة كشافة مركز الشباب في صنافير بالتعاون مع الوحدة المحلية لتفادي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشاد الصبروط، بأداء الشباب بالجهد المبذول ووجه الشكر لهم، وفقا لوصف وائل لبيب منسق متطوع وقائد المجموعة الكشفية بمركز شباط صنافير، لـ"الوطن"، ووقف معهم أثناء تدشين بوابة كبيرة جديدة بخلاف كابينة المشاة التي يمر منها قائدي السيارات الملاكي أو الأجرة، بمدخل القرية للتعقيم وحماية الأهالي من انتشار الفيروس الشرس.

والبوابة الجديدة عبارة عن ماسورة 6 أمتار، تحتوي على 12 فونية بعرض الطريق العمومي، وموصل مضخة مياه كهرباء وتعمل على ضخ المطهر رزاز وتضم مواد مطهرة لتعقيم المارة والحمولات الثقيلة والسيارات من الخارج.

"اختراع يا كوتش".. أول كابينة تعقيم في صنافير ضد كورونا

وكانت "الوطن" نشرت أول كابينة تعقيم في قرية صنافير بمحافظة القليوبية، ثم زارها وكيل وزارة الشباب والرياضة في اليوم التالي.