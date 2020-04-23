مواعيد مسلسلات "dmc" في رمضان.. بينها "فلانتينو"

أعلنت قناة "dmc" عن مواعيد الخريطة الدرامية الخاصة بها في شهر رمضان المبارك، حيث تعرض باقة متميزة من المسلسلات الجديدة، والتي يحظى أبطالها بشعبية كبيرة.

ويُعرض مسلسل"فلانتينو" للفنان عادل إمام، يوميًا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يليه مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، الساعة الثامنة إلا ربع.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، اعتبارًا من الغد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، يليه مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري، الساعة العاشرة والنصف مساءً، بينما يعرض مسلسل "رجالة البيت" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.