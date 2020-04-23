حملات تطهير وتجميل بقرى مركز القصاصين بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم حملات التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، أعمال الرش والتطهير بقرى المجسمة القديمة و30 يونيو و أم عزام والسلام والوادي الأخضر والشروق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشملت أعمال الرش والتعقيم، المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية بالقرى، كما تواصل الوحدات المحلية حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القصاصين حملة نظافة مكبرة بهذه القرى، حيث تم رفع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، وتفقدت هدى عبدالغفار رئيس المركز والمدينة، أعمال رفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وقص الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بقرية أم عزام ، بالإضافة إلى متابعة صيانة أعمدة الإنارة.