للمرة الثامنة.. عينة إسراء ابنة "شهيد كورونا" الطبيب اللواح إيجابية

أكّدت إسراء اللواح، ابنة الشهيد الدكتور أحمد عبده اللواح أستاذ الباثولجي بكلية طب الأزهر، والذي استشهد نهاية شهر مارس الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أنَّ نتيجة تحاليلها إيجابية للمرة الثامنة، ومازالت بالغرفة 201 بالدور الثاني بمستشفى العزل بـ"أبو خليفة".

وكانت إسراء اللواح، دخلت مستشفى العزل بـ"أبو خليفة" 29 مارس، بعد يوم واحد من احتجاز والدها إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي والد "إسراء" يوم 30 مارس، ودخلت والدتها المستشفى أول أبريل بعد وفاة الأب بيوم واحد، قبل أن تخرج الإثنين الماضي بعد ظهور نتيجة التحاليل وتحولها من إيجابية إلى سلبية.

وبحسب تقارير الأطباء، ستظل أمل عرفة زوجة الشهيد أحمد اللواح 15 يومًا من تاريخ الخروج في حجر صحي بالمنزل، بينما يقيم ابنها "محمد" 13 عامًا لدى عمة بالقرب من منزلها، ولا تستطيع اللقاء معه؛ إلا بعد انقضاء فترة الحجر وتتعافى بشكل نهائي.

وسجلت مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي خروج 83 حالة حتى أمس، وتحويل 36 حالة للحجر المتوسط، وتعافى منهم 30 حالة، بينما مازال 6 حالات تحت الملاحظة ليصل الإجمالي إلى 119 حالة خروج من المستشفى حتى الآن.