حظك اليوم الجمعة 24-4-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور بفضلون الخروج في ضوء النهار، كما أنهم يشعرون بالحيوية والنشاط في صباح اليوم، مما يجعلهم قادرين على إنجاز المهام المسنودة إليهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر ببرجك يمنحانك كل السحر والجاذبية، فقط لا تعلن خططك وأخبارك ولا تفخر بما لديك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.