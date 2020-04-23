"الإفتاء": لا يجوز إقامة صلاة التراويح جماعية بأسطح البيوت

قالت صفحة دار الإفتاء المصرية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "صلاة التراويح تؤدي في البيت ولا يجوز التحايل بإقامة جماعات في أفنية البيوت أو فوق أسطحها أو غيرها تجنباً للعدوى".

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا.

وقال المفتي، عبر صفحة الدار، أن الخميس 23 أبريل عام 2020، هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريًا، وأن الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وأضاف "علام": "استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1441 هجريا، الموافق 22 أبريل، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".