مدبولي يحذر المواطنين: قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات فورية أشد قسوة

حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية لمنع تزايد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمجلس الوزاء: "وحتى لو زادت الأرقام، ولو لاقينا إن الموضوع بيحصل فيه تزايد بصورة كبيرة، سيدعونا إلى اتخاذ إجراءات فورية أشد قسوة".

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار "الفيروس" في المجتمع المصري.