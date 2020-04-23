رئيس الوزراء: السماح بخدمة التوصيل للمنازل

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح بخدمة التوصيل للمنازل، أو طلب الخدمة من المحل والخروج وعدم التواجد فيه.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار "الفيروس" في المجتمع المصري.

ومن المقرر أنَّ ينتهي موعد الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، والتي تشمل تعليق الدراسة، وحركة الطيران، وتخفيض أعداد الموظفين، وغلق المحال والمنشآت، وفرض حظر على حركة المواطنين.

كان رئيس الوزراء، مدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد إقرارها منذ قرابة الشهر، عقب انتهاء الـ15 يوماً الأولى من تطبيقها، وسط ترقب للقرار النهائي الذي سيتم اتخاذه تلك المرة.

واستطلع رئيس الوزراء، المرة السابقة، رأي كلاً من اللجنة العليا لإدارة الأزمة، ومجلسي الوزراء، والمحافظين، ليخرج للرأي العام، وهو المتوقع أن يتم تلك المرة أيضاً، للوصول لقرار نهائي، وإعلانه للرأي العام المصري.