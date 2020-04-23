6 معارض للخضر والفاكهة و38 منفذ بيع تشارك في "أهلا رمضان" ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، ورفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وإقامة 6 معارض لبيع الخضر والفاكهة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي فيما يتعلق بتوجيهات وتكليفات الحكومة في القطاعات والمجالات الحيوية، وملفات التعديات والنظافة والإشغالات والإعلانات العشوائية، بالإضافة إلى مراجعة الاستعادات النهائية وخطة عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال الشهر الكريم، وفي ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه تنفيذ الجدول الميداني للمتابعة على كافة المستويات التنفيذية، وماينتج عنها من إجراءات عاجلة وتقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء المجالس القروية مررورا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري القطاعات المعنية خاصة مديرية التموين، وصولا إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة ثم يتم رفعها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد انتهاءً بالمحافظ للوقوف على المستجدات أولا بأول في هذا الشأن.

وناقش المحافظ ما تم تنفيذه من توجيهات في قطاع التموين، خاصة في مجال توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور من خلال زيادة المعروض منها، وملف معارض أهلا رمضان، حيث تم إقامة 6 معارض لبيع الخضر والفاكهة وهم : معرض ميدان المديرية بمدينة بني سويف، ومعرض بشارع الشباب بمدينة ببا، ومعرض بطريق سمسطا – الشنطور، ومعرض بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، معرض بجوار مجلس مدينة إهناسيا، ومعرض النادي الرياضي بمركز ناصر.

وأضاف المحافظ أنه يوجد هايبرات وسوبر ماركات مشاركة في المعرض وهى: ببندر مدينة بني سويف : المصرية، والصفوة، وراية، وأولاد رجب، والأبرار 1، والأبرار 2، وأوكازيون (جميع الفروع )، والجنايني، والأنوار ، والزهراء، والخديوي، وبني سليمان، وفي مركز بني سويف: سوبر ماركت ممدوح أفندى، وسوبر ماركت أولاد ماجد، وسوبر ماركت الأرزاق بالله، وفي مركز الواسطى هايبرات : المصرية، فاملي شوب، وماركات : الأصدقاء، أولاد جمال، خير زمان، الشيخ خالد، أولاد لبيب، وفي مركز ناصر : هايبر البركة، وسوبر ماركت : رجب يونس، سعيد أبوقورة ، وبمركز سمسطا : هايبر زمان ، وسوبر ماركات : خير زمان، لعله خير ، وبمركز إهناسيا : هايبر المصرية ، واوكازيون، وسوبر ماركات : المحمدي ، الكوثر ، العمدة ، وبمركز ببا: سوبر ماركات : التحرير ، الروبي ، الجمعية ، دراد النيل ، أولاد كامل.

وأوضح أن خطة العمل تشمل كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التنسيق الكامل بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطري والصحة لتفعيل دور الرقابة التجارية على محلات بيع السلع، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بجانب التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان الكريم وفي مجال موقف المواد البترولية والبوتاجاز يتم متابعة المواد البترولية أولا بأول من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الوارد لتلك المحطات وتوزيع الكميات الواردة منها في جميع المحطات خاصة في موسم حصاد وتوريد القمح وشهر رمضان الكريم.

وأوضح أنه سيتم تعديل مواعيد توريد القمح لتصبح من 9 صباحا حتى 4 عصراً، ومن بعد الإفطار حتي 11 مساءً طوال أيام الشهر الفضيل و شدد محافظ بني سويف،على تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسعار، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز،ومتابعة وفرة أسطوانات البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين،والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة الأسعار بها،والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية مع المرور والمتابعة بصفة مستمرة علي المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين.

من جانبها، أكدت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف أنه سيتم توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا على بعض الأسر بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تخصيص طن لحوم لهذا الغرض ، ويتم طهي الإفطار بمطابخ مديرية التضامن،مشيرة إلى حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. وكان المحافظ أشار إلى أنه تقرر منع إقامة موائد إفطار الصائمين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية بالمتابعة المستمرة لمنع إقامة موائد الإفطار الجماعية سواء التابعة للمساجد أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد خلال شهر رمضان، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.