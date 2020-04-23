خدمة Watch iT! تقدم نخبة من المسلسلات والبرامج الحصرية خلال موسم رمضان الحالي

في اطار تشجيعها المواطنين على البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أعلنت خدمة Watch iT! للمشاهدة حسب الطلب، الرائدة في مجال المحتوى الدرامي والترفيهي الرقمي على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن تقديمها مسلسلات مجموعة من أفضل مسلسلات رمضان المرتقبة لنخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية مثل عادل إمام، أمير كرارة، يسرا، محمد رمضان، يوسف الشريف، أحمد فهمي، وأكرم حسني، حيث تعرض الخدمة ١٣ مسلسل حصري بدون فواصل إعلانية وبأعلى جودة لتجربة مشاهدة متميزة طوال الشهر الكريم.

نجوم الصف الأول... الزعيم و كرارة ويسرا ورمضان والشريف ينضمون بأعمال متميزة وإنتاج أول برنامج ترفيهي إهداءا من Watch iT! لمتابعيها خلال الشهر الكريم

تضم قائمة المسلسلات الحصرية المعروضة على الخدمة أعمال لنجوم الصف الأول في السباقات الرمضانية منهم الزعيم عادل إمام بمسلسله الكوميدي "فلانتينو" و النجم أمير كرارة ومسلسله "الاختيار" والذي ينتظره الكثيرين لتعودهم على متابعة كرارة كنجم دائم في السباق الرمضاني، كما تقوم النجمة يسرا بالعودة للدراما الرمضانية من خلال "خيانة عهد"، في حين يطل الفنان ذو الشعبية الكبيرة محمد رمضان بمسلسله "البرنس" من خلال الخدمة أيضًا. ويقدم الثنائي الذهبي أحمد فهمي وأكرم حسني مسلسلهم الكوميدي "رجالة البيت" الذي يعرض على Watch iT! أيضا ويتوقع تحقيقه مشاهدات عالية.

زيادة في عدد المتابعين لتصل إلى مليون مشترك جديد و30% مشاهد يومي للمنصة

كما يقدم "يوسف الشريف" لأول مرة مفهوم الدراما والخيال العلمي في مسلسله "النهاية" الذي يعرض حصريا أيضًا على المنصة.من جانبه صرح مصطفى بخيت، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام Watch iT!، "نتطلع لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة وخدمات حصرية للمستخدمين لمساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة وهم في بيوتهم وسالمين، لأننا ندرك أهمية دورنا خلال الظرف الراهن الذي تمر به البلاد وقدرتنا على استغلال الترفيه والتكنولوجيا معا من أجل تيسير حياة المصريين وتسهيل قضائهم الأوقات في منازلهم بينما يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.

ونسهم بذلك في تعزيز الأجواء الرمضانية التي ربما نخشى أن تغيب هذا العام للظروف التي نمر بها، لكننا على يقين بأننا قادرون في الحفاظ على أجواء المرح والايجابية بتقديم محتوى رمضاني مميز متاح للجميع في مصر والمنطقة وحتى عشاق الدراما المصرية في جميع أنحاء العالم.

"وايمانا بأهمية اثراء المحتوى أيضا، تهدي Watch iT!، مشاهديها أول برنامج ترفيهي "للمقالب" تنتجه الخدمة حيث يعرض "براءة اختراع خورشيد" خلال الشهر الكريم ويقدم لأول مرة مفهوم المزج بين التكنولوجيا المبتكرة والكوميديا في توليفة تروق للمشاهدين في مصر والوطن العربي.

أعلنت Watch iT! في وقت سابق هذا الشهر عن اتاحتها خدماتها بشكل مجاني للمستخدمين في المنطقة ومحبي ومتابعي الدراما المصرية في جميع أنحاء العالم كجزء من مبادرتها #StayHome، التي تهدف إلى تشجيع الجميع على البقاء في المنزل والحفاظ على السلامة والصحة العامة بممارسة التباعد الاجتماعي.

منذ إطلاق المبادرة، شهدت الخدمة زيادة غير مسبوقة في عدد المشتركين وصل إلى مليون مشترك جديد مع أكثر من ٣٠٪ من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يستمتعون بمحتواه غير المحدود بدون فواصل او اعلانات.