عزل قها : تحاليل جميع العاملين بالفريق الطبي المغادر للمستشفى سلبية

أعلنت إدارة مستشفى قها المركزي والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا أن التحاليل الطبية الخاصة بالفريق الطبي المتواجد بالمستشفى حاليا وكافة العاملين في الحجر بالمستشفى جاءت اليوم سلبية من الإصابة بالفيروس، حيث من المقرر مغادرة الفريق الحالي للمستشفى غدا على أن يتولى فريق جديد المهمة اعتبارا من غدا.

وكشفت الدكتور سعاد حتاتة مدير الفريق الطبي، أن المستشفى قام بتوزيع فوانيس رمضان، قدمتها الطبيبة مريم سليم مسؤولة مكافحة العدوى بالمستشفى، على الأطفال المرضى، مؤكدة أن المستشفي مستمره على برنامجها العلاجي خلال الشهر في إطار عدم السماح بصيام المرضى نظرا لتعذر ذلك بسبب بروتوكول العلاج وحاجة جسم المريض للسوائل بشكل منتظم.