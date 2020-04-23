صور.. الشرطة تتسلم قرية الزعفران المعزولة.. و"الصحة" تفحص المخالطين

تسلمت قوات الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، قبل قليل، قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وذلك عقب عزلها صحيًا بعد إصابة 7 حالات بفيروس كورونا المستجد.

ويجري الآن وضع متاريس حديدية على مداخل القرية، لمنع خروج أو دخول المواطنين، كما تنتشر فرق الترصد والوبائيات التابعة لمديرية الصحة، بالقرية والقرى المجاورة، وذلك لفحص المخالطين بعد إصابة حالة لشخص كان يعمل بمحافظة دمياط ونقل العدوى لـ6 أشخاص آخرين.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، عزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، لمدة 14يومًا، عقب ظهور إيجابية عدد من الحالات وتبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج التحاليل إيجابية عدد من الحالات، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، وسط تخوف أهالي القرية، وأكد مصدر، أنه سيجري توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لايخرجوا من منازلهم، مع مراعاة عدم الاختلاط وفرض كردونًا أمنيًا حولها.

يذكر أن المحافظ أصدر قرارًا الخميس الماضي بعزل أول قرية بالمحافظة، وهى قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وذلك بعد إصابة 8 أشخاص بالفيروس.