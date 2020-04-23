وزير العدل يعلن 6 خدمات يقدمها الشهر العقاري ابتداء من الأحد

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات إصدار أعلامات الورثة أعمالا لنص المادة 3/3 من القانون رقم 10 لسنة 2004، وذلك اتساقا مع جهود الدولة في استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعمالا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصرالخدمات التي يتم تقديمها للجمهور على النحو التالي :

- عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ).

- التصديق على الدفاتر التجارية .

- محضر إيداع وصية ( مغلقة ).

- محضر فتح وصية ( مغلقة ).

- التوكيل الخاص ( صرف المعاش ).

- الإقرارات.

وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الشأن.