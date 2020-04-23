بجوائز 50 ألف جنيه.. خالد جلال يكشف تفاصيل فوازير رمضان من "الثقافة"

أعلن المخرج المسرحي خالد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، عن تفاصيل مسابقة جديدة تقدمها وزارة الثقافة للجمهور بمناسبة شهر رمضان .

وكتب "جلال": "بحمد الله وفضله أعلنت معالي وزير الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم عن مسابقة فوازير عرض (سينما مصر) من تدريبي وإخراجي لابنائي من الدفعة الثانية من ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني بصندوق التنمية الثقافية"

وأضاف: "خلال شهر رمضان الكريم 30 مشهد من 30 فيلم من تاريخ السينما المصرية والمطلوب اسم الفيلم والمؤلف والمخرج والأبطال يوميًا في الخامسة والنصف على قناة وزارة الثقافة ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".

وتابع، " جوائز مالية بقية 50 ألف جنيه وإصدارات وزارة الثقافة... نذاكر سينما بقي".