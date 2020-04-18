أحمد خالد صالح عن ياسر جلال: ممثل محترف.. يمنحنا طاقة إيجابية

يواصل الفنان أحمد خالد صالح تصوير مسلسله الجديد "الفتوة"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020.

وعن دوره في رمضان، قال "صالح"، لـ"الوطن": "حرصت على تقديم أدوار متنوعة، لذا بمجرد أن تحدثت الشركة المنتجة معي بخصوص الدور، وافقت على الفور، خاصة أن دور الشيخ الأزهري غير سهل تقديمه، وسوف يكون محل لانتقادات شديدة باستمرار، ولكن طبيعة الشخصية في المسلسل مختلفة".

وأضاف: "سيناريو المسلسل على قدر عالٍ من الإحترافية، فضلاً عن أن العمل مع ياسر جلال ممتع، لأنه ممثل محترف ويعطي طاقة إيجابية لكل من حوله خلال كواليس التصوير"

يعتُبر مسلسل "الفتوة" هو التعاون الثاني بين المخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان والفنان ياسر جلال بعد تقديمهم العام الماضي مسلسل "لمس أكتاف"، ويشارك في بطولة "الفتوة" كل من أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، نجلاء بدر وأحمد خالد صالح.