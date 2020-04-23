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السيسي يهنئ المصريين بشهر رمضان: يشهد حالة من التكاتف والتلاحم

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شريف سليمان
06:52 م | الخميس 23 أبريل 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وكتب رئيس الجمهورية: "مع حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات".

وأضاف: "أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات".

وتابع: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام فى ظل حالة فريدة من التكاتف و التلاحم نعيشها جميعاً و نتضرع فيها إلي الله سبحانه و تعالي أن يحفظ بلدنا و شعبها العظيم و يمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر و التحديات، حفظ الله مصر و المصريين و سائر شعوب الأرض".