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محمود مسلم

بريد الوطن.. إلى أمى

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
بريد الوطن

بريد الوطن

إلى أمى يتوق العيد

وفى كفيه شوق مريد

وبسمة زنبقات ترتديها

قبلة التنهيد

على كف الوفاء حملت

بردة حبها المشهود

ونيروز يهامس لهفة

ترنو لقلب شهيد

وصوفى القوافى يعتلى

الآفاق نحو قصيد

بنيت بوصلها عرشاً

كساه الحسن لحن نشيد

وسالت عبرة للشعر

حرى والشراب صديد

وجيب البين فى ليل الفلاة

بكى مع الترديد

وسجدة تائب شقت

بحور الدمع وهى تميد

ومسبحة بكف هاشمى

الذكر حين يسود

ترتل فى دروب الخلد

أن الوصل سوف يعود

وأن الحب لن يرديه

فى موج الحياة جحود

غزلت لها بشعرى وجدى

الدرى يوم خلود

                                    عبدالناصر الكومى

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