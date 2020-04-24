بريد الوطن.. إلى أمى
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بريد الوطن
09:59 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
إلى أمى يتوق العيد
وفى كفيه شوق مريد
وبسمة زنبقات ترتديها
قبلة التنهيد
على كف الوفاء حملت
بردة حبها المشهود
ونيروز يهامس لهفة
ترنو لقلب شهيد
وصوفى القوافى يعتلى
الآفاق نحو قصيد
بنيت بوصلها عرشاً
كساه الحسن لحن نشيد
وسالت عبرة للشعر
حرى والشراب صديد
وجيب البين فى ليل الفلاة
بكى مع الترديد
وسجدة تائب شقت
بحور الدمع وهى تميد
ومسبحة بكف هاشمى
الذكر حين يسود
ترتل فى دروب الخلد
أن الوصل سوف يعود
وأن الحب لن يرديه
فى موج الحياة جحود
غزلت لها بشعرى وجدى
الدرى يوم خلود
عبدالناصر الكومى
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