بريد الوطن.. إلى أمى

إلى أمى يتوق العيد

وفى كفيه شوق مريد

وبسمة زنبقات ترتديها

قبلة التنهيد

على كف الوفاء حملت

بردة حبها المشهود

ونيروز يهامس لهفة

ترنو لقلب شهيد

وصوفى القوافى يعتلى

الآفاق نحو قصيد

بنيت بوصلها عرشاً

كساه الحسن لحن نشيد

وسالت عبرة للشعر

حرى والشراب صديد

وجيب البين فى ليل الفلاة

بكى مع الترديد

وسجدة تائب شقت

بحور الدمع وهى تميد

ومسبحة بكف هاشمى

الذكر حين يسود

ترتل فى دروب الخلد

أن الوصل سوف يعود

وأن الحب لن يرديه

فى موج الحياة جحود

غزلت لها بشعرى وجدى

الدرى يوم خلود

عبدالناصر الكومى

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