بريد الوطن.. مروجو الشائعات ضد أمن الوطن

من الملاحظ أنه فى كل حادثة تتحرك أذرع العدو فى الداخل والخارج لبث الإشاعات عبر إعلامهم ومواقع التواصل الاجتماعى، ونتيجة الإمكانيات المادية تنتشر الشائعات بسرعة البرق معتمدين على ضعف ذاكرة الشعوب وأيضاً اللعب على عقول الصغار والعامة الذين لا يدققون فيما يقال، ومن هنا تتردد الشائعات، والهدف من تلك الشائعات هو بث روح اليأس فى نفوس العامة تجاه الدولة ومؤسساتها، على الرغم من مواجهة الدولة للشائعات عبر المواقع الخاصة بمؤسسات الدولة والمتحدثين الإعلاميين إلا أن التحدى كبير لوطن يحاصره العدو ويريد النيل منه بشتى السبل، اليوم المسئولية تقع على عاتق أبناء الوطن لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وتداولها وانعكاسها على الروح المعنوية للشعب والمؤسسات الوطنية والاقتصاد، الواجب يقتضى من كل وطنى واعٍ أن يكون إيجابياً بالمواجهة لكل شائعة وتوعية المحيطين به، الشائعة وسيلة من ضمن وسائل العدو لإحداث نوع من البلبلة والتمزق وزرع عدم الثقة بين المؤسسات الوطنية والشعوب ونشر روح السلبية فى المجتمعات. معاً نتحمل المسئولية الوطنية تجاه وطننا يداً واحدة لمواجهة وسائل العدو بالوعى والمعرفة ونشر الإيجابية ومحاربة الفساد والإرهاب نحو وطن قوى عزيز، وكم من شائعة دمرت أوطاننا؟ تحيا مصر.. ويسقط الخونة.

أحمد القرمانى - القاهرة

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